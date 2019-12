Deze Mercedes van Hitler staat straks in museum Soesterberg

De auto was terreinvaardig en behaalde hierdoor op een verharde weg slechts een maximumsnelheid van 67 km/u. Hitler maakte gebruik van dit type wagen tijdens parades, partijbijeenkomsten en staatsbezoeken. Speciaal voor deze doeleinden kon in enkele exemplaren de bijrijdersstoel naar beneden worden geklapt waardoor Hitler kon staan in de auto.



Slechts een handvol exemplaren is nog bekend. Twee exemplaren werden als relatiegeschenk aan Benito Mussolini en Francisco Franco gegeven. De Spaanse auto staat nog steeds in het Koninklijk Paleis in Madrid. Enkele exemplaren verdwenen na de val van het naziregime naar de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Slechts één exemplaar is publiekelijk te bewonderen in het Auto & Technik Museum in Sinsheim (Duitsland). De andere auto’s verdwenen naar particuliere collecties.