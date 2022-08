Deze ouderen hebben al 4 jaar stress over de mogelijke sloop van hun thuis: ‘Zoiets krijg ik nooit meer’

Wie nu een rondje loopt door De Zwaluw waant zich in een idyllische minimaatschappij. In het woongebouw voor 55-plussers in de Amersfoortse wijk Liendert is een gemeenschappelijke ruimte voor feestjes, lezingen en filmavonden. Er is een werkplaats met machines zoals zagen en boren, waar mensen zelfs iets kunnen maken. Een winkeltje met zelfgemaakte jam en tweedehandse spulletjes en een prachtige gezamenlijke tuin, die door bewoners zelf wordt onderhouden. De gangen en trappenhuizen ogen netjes en schoon.