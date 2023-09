Deze verpleegkundigen hadden een heftig jaar en nu staan ze met hun kwetsbare verhaal in het theater

TOEN EN NU Indone­sisch palmoliebe­drijf is trots op Nijkerkse wortels en na 100 jaar nog steeds actief

Bijna honderd jaar terug werd in het toenmalige Nederlands-Indië de eerste steen gelegd van een fabriek die palmolie ging produceren. Bij de oprichting van de fabriek en de bijbehorende plantage was een familie betrokken die een landgoed bezat in Nijkerk. Het geheel heette daarom aanvankelijk ‘Onderneming Nijkerk’. De fabriek is nog steeds in gebruik op het eiland Sumatra.