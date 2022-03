Deze vrouwen verdienen een straatnaam in Nijkerk: ‘Hoog tijd om dat recht te zetten’

Politiek: geef Amersfoort­se straatna­men met histori­sche figuren een bordje met extra info

Wie was Piet Hein, anders dan een straatnaam in Kruiskamp? En wie was Johan van Oldenbarnevelt, behalve de naamgever van een lommerrijke laan in het Bergkwartier? Vragen waar de gemeente Amersfoort antwoord op moet gaan geven, bijvoorbeeld door het plaatsen van extra bordjes.

