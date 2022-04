Dias Latinos strijkt begin juli weer neer in de binnenstad van Amersfoort

Carolien (36) verkocht sieraden, nu bestuurt ze een enorme truck: ‘Die glimlach gaat niet van mijn gezicht’

Altijd al op een vrachtwagen willen rijden? Nu is je kans. Alleen al in de regio Utrecht zijn er 600 vacatures voor vrachtwagenchauffeurs. Om die te vinden zijn er zelfs wervingsacties in voetbalstadions als de Galgenwaard. Wat gebeurt daar? En waarom wordt iemand vrachtwagenchauffeur?

