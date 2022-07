Die rottige waterplanten in het Eemmeer maken varen lastig: ‘Maar met deze nieuw app wordt het weer leuk’

Het is bewolkt en windkracht zes als Steltenpool met zijn zeiljacht Little One het Eemmeer opvaart. De watervlakte is leeg, op de veerboot van Spakenburg naar Marina De Eemhof na. ,,Kijk maar’’, zegt Steltenpool en hij wijst naar het water, ,,er zijn flinke golven doordat het windkracht zes is. Normaal als het water rustig is, kun je op het oog wel zien waar het fonteinkruid groeit, maar nu zie je niks. Dan is het heel lastig om je weg te vinden. Maar met de app waterplanten.nu, die via deze website werkt, gaat het een stuk makkelijker.’’