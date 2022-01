Dief breekt in bij vijf auto’s. De buit? Een witte chocoladereep met hazelnoten

column Het gezin van Jeroen wordt meer geraakt door de maatrege­len dan corona zelf: ‘Het is niet meer te doen’

Deze week stond in de Volkskrant een open brief van een boel burgemeesters met flinke kritiek op het Haagse coronabeleid. Het eerste wat ik deed was kijken of Lucas Bolsius ook bij de ondertekenaars stond. Dat bleek gelukkig zo. Ik had ook niet anders verwacht. Het kwam erop neer dat het coronabeleid nu zo krom is dat het niet meer te handhaven is door burgemeesters.

8:30