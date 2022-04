Dief loopt zonder te betalen winkel uit, winkelier gaat in de achtervolging

Aantal opgevangen Oekraïners verschilt sterk per gemeente

Sinds Rusland in februari Oekraïne binnenviel, schreven ruim 27.000 Oekraïners zich in bij een Nederlandse gemeente. Ruim een derde van hen is kind en van de volwassenen is het meerendeel vrouw. Dat meldt het CBS vrijdag. Het aantal Oekraïense vluchtelingen per gemeente verschilt sterk. Hoe zit dat in Amersfoort?

8 april