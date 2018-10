Dierenambulance rukt uit voor schorpioen in Soest

Het bizarre toeval wil dat Schonewille, die al vijf jaar als vrijwilligster voor de dierenambulance Eemland rijdt, zondag eenzelfde telefoontje ontving uit Amersfoort. ,,Ik en mijn collega’s hebben nog nooit een melding gehad van een schorpioen in onze regio en ineens in een week krijgen we twee keer een telefoontje dat iemand een schorpioen in huis heeft gevonden. Zondag was ik opgelucht, want Amersfoort valt niet onder mijn gebied dus ik kon de melder heel fijn doorverwijzen naar de Amersfoortse dierenambulance.”



Maar twee dagen later kreeg Schonewille om half elf ’s avonds nog een melding binnen. ,,Ik zei zondag nog tegen mijn man en zonen: gelukkig was dit niet voor mij. Maar dit keer kreeg ik een vrouw uit Soest aan de telefoon die zei: help, er zit een schorpioen in mijn gang. Ik vroeg haar of ze het zeker wist. Ze stuurde mij een foto en ja, hoor. Daar zat ie. Ik zag direct dat het een schorpioen was.”