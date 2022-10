Dierenarts Anton Verleun kandidaat-lijstrekker BBB bij Provinciale Statenverkiezing in Utrecht

Dierenarts Anton Verleun is kandidaat-lijsttrekker voor BoerBurgerBeweging bij de Provinciale Statenverkiezingen in Utrecht op 15 maart.

Verleun is als rundveedierenarts werkzaam in de regio Utrecht en Woerden en wil naar eigen zeggen namens BBB de stem worden voor elke boer en burger in de provincie Utrecht. In een filmpje op YouTube, waarin hij zichzelf voorstelt als kandidaat-lijsttrekker zegt Verleun een toekomstvisie binnen de politiek te missen. „We weten bijvoorbeeld al heel lang dat de bevolking, ook in de provincie Utrecht, alleen maar aan het stijgen is. Waar blijven dan al die huizen?”, vraagt hij zich af.

‘Vertrouwen is zoek’

Daarnaast vindt hij dat de kloof tussen het platteland en de stad te groot wordt. Hij vindt dan ook dat bij de besluitvorming meer burgerparticipatie nodig is. „Het vertrouwen in de overheid is zoek, door burgers meer te laten participeren, kunnen ze dat vertrouwen terugwinnen”, aldus Verleun in de voorstelvideo.

BBB doet mee in alle provincies. Op de Utrechtse kandidatenlijst staan in totaal achttien kandidaten, negen vrouwen en negen mannen. Op 12 november, tijdens de algemene ledenvergadering, zullen de kandidaat-lijsttrekkers zich presenteren en mogen de leden stemmen over de kandidatenlijsten.

