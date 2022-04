Dierenarts Chrispijn heeft het er maar druk mee: hij checkt poep in DierenPark Amersfoort

Wat is er zo bijzonder aan poep?

,,Poep is op zich niet direct bijzonder, want elk diersoort maakt het. Maar je kan er heel veel informatie uit halen. Wat je eet komt terecht in een drol. Als je zo’n drol goed onderzoekt, kan je zien hoe goed de spijsvertering werkt. Daarnaast kan je kijken of er darmparasieten zoals wormen in het dier leven. Heeft een dier diarree, dan is er in de poep te vinden welke bacteriële infectie dat veroorzaakt Als het nodig is, kan je dan het daarvoor bestemde medicijn geven.”