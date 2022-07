DierenPark Amersfoort rouwt om overlijden van icoon en opperhoofd War War: ‘Ze was lief en zachtaardig’

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar woensdagavond was het zover: het leven van War War kwam ten einde. Na een lange periode van observatie werd besloten de kuddeleidster in te laten slapen. Ze had al langere tijd last van artrose en had veel pijn. „Het was geen makkelijk besluit”, vertelt Bas Aalders van DierenPark Amersfoort. ,,We hebben haar gedrag lang geobserveerd en haar pijn proberen te verzachten met pijnstillers, maar we wisten dat er een punt zou komen waarop het niet meer ging.”