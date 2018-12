Dierenpark Amersfoort screent personeel na ontuchtzaak

‘Na ontucht is het systeem vooral gericht op zwijgen’

Een jong gezin in Amersfoort belandde afgelopen zomer in een regelrechte nachtmerrie na de bekentenis van een huisvriend over het misbruik van twee zoontjes. Omdat het oudste kind er vanwege zijn autisme niet over kon praten, is de man onlangs slechts veroordeeld in één zaak. De ouders bleven in vertwijfeling achter en voelen zich niet gehoord. ,,Het systeem is er aan alle kanten op gericht om je de mond te snoeren.''