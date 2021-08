Dierenparkbezoeker blijft niet weg na uitbraak: ‘Dit is gewoon domme pech geweest’

,,Het is gewoon domme pech”, zet Elly Sluijk nuchter. De Amersfoortse is dinsdagochtend met haar man en twee kinderen naar het DierenPark gekomen en hoorde gisteren van de uitbraak. ,,Heel vervelend voor het park. Zo gebeurt het jaren niet en nu twee keer achter elkaar.” Toch twijfelde de abonnementshoudster geen moment om haar reservering te annuleren. ,,Op de Veluwe lopen ook wolven, daar blijven we ook niet weg.”



Ook Rianne Bolwerk die met man, baby en peuter richting poort loopt denkt er zo over. ,,Het park heeft volgens mij goed gehandeld, maar het is heel vervelend voor ze dat het nu weer gebeurt. Nog meer negatieve publiciteit in coronatijd doet een dierentuin natuurlijk geen goed.”