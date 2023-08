Diggy Dex brengt met nieuwe single ode aan zijn stad: ‘Als ik de toren zie, dan ben ik weer thuis’

DE KWESTIE (GESLOTEN) Wat vindt u: mag de nieuwe ambulance­post aan een druk kruispunt en bij een natuurge­bied komen?

Het was al even een hoofdpijndossier voor de gemeente Amersfoort, en als het aan enkele inwoners ligt blijft het dat nog wel even. Want dat de nieuwe ambulancepost op het parkeerterrein van Superfun komt, en daarmee aan een druk kruispunt en pal naast een nieuw natuurgebied, daar kunnen ze met de pet niet bij. Maar wat vindt u?