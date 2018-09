Dinomaskers voor privacy van dierentuinbezoekers

,,Wij merken dat de vraag speelt bij bezoekers voor extra mogelijkheden om niet gefotografeerd of gefilmd te worden tijdens hun dagje uit”, legt woordvoerster Marije Allemekinders uit. ,,Wij vinden dit een belangrijk thema en op een speelse manier willen we deze behoefte serieus nemen.”

Veel bezoekers leggen hun dagje uit graag vast op de gevoelige plaat, om die vervolgens te delen op sociale media. ,,Soms krijgen wij echter de vraag van bezoekers die niet in beeld willen komen op foto’s van anderen, of er een oplossing is waarbij de persoon zelf kan zorgen dat hij of zij niet wordt vastgelegd”, zegt Allemekinders. ,,Wij denken graag met onze bezoekers mee en hopen met het verstrekken van de dinomaskers een passende oplossing te bieden.”