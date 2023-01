Directeur kliniek over ontsnapping tbs’er: ‘Verschrikkelijk wat er is gebeurd, bijna beestachtig’

Staatslote­rij weet nog niet wie winnaar van 30 miljoen is: ‘Mensen moeten het vaak even laten bezinken’

Van de ene op de andere dag multimiljonair worden. De kans is groot dat het een Amersfoorter was die dit weekend een flink gat in de lucht sprong. Het winnende lot met een waarde van maar liefst 30 miljoen euro werd namelijk in de Amersfoortse wijk Vathorst verkocht. Maar wat doet zo’n megagrote geldprijs eigenlijk met je?

2 januari