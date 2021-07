Dit is de man die Bjorn Kuipers helpt tijdens de EK-finale vanaf zijn werkkamer

Amersfoort­se museum­stich­ting grijpt na een spannende bieding wéér naast schilderij Van Wittel

9 juli Museumstichting Amersfoort in C greep donderdagavond voor de tweede keer in een half jaar naast een schilderij van de 17de eeuwse, Amersfoortse meester Caspar van Wittel (Gaspari Vanvitelli). Net als in december werd het bod dat de stichting bij het Londense veilinghuis Christie’s uitbracht op een stadsgezicht van Venetië met enkele tonnen overboden door een onbekende koper.