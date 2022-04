Dit is de meest gehate flitspaal van onze regio en hij ging 14.889 keer af

Automobilisten die dagelijks over de Stationsweg (N805) in Barnveld rijden, weten als geen ander dat daar een flitspaal staat. Toch is ‘ie in afgelopen kalenderjaar maar liefst 14.889 keer afgegaan. Daarmee staat deze paal op nummer één als het gaat om apparaat die het meeste foto’s heeft gemaakt in de regio Amersfoort.