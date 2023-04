Dit is er komende tijd te beleven in de regio Amersfoort

Update Drie auto’s knallen op elkaar op A1 bij Barneveld: file richting Amersfoort loopt inmiddels af

Door een ongeluk op de A1 bij Barneveld stond het donderdagochtend aardig stil richting Amersfoort. Drie auto’s botsten daar in de vroege morgen op elkaar. Of er gewonden zijn gevallen, is onbekend.