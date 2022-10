Dit is hoe de politie het drugslab in Nijkerk ontdekte waar liters synthetische drugs werden gemaakt

BearCat ingezet bij ontmante­ling drugslab in Nijkerk, maar wat is dit voor rijdend monster?

Bij de ontmanteling van een drugslab in het buurtje Prinsenkamp in Nijkerk is deze week een BearCat gebruikt, een pantservoertuig dat zelfs tegen mitrailleurvuur en explosies bestand is. Wat is dat voor een rijdend monster?

13 oktober