Dit is hoe de Spakenburgse Dagen de komende jaren een succesnummer hoopt te blijven

Komende woensdag vinden voor het eerst in drie jaar eindelijk weer de traditionele Spakenburgse Dagen plaats, ‘het gezelligste dagje uit in de regio’, zoals het wordt omschreven. Vier woensdagen lang staat het voormalige vissersdorp in het teken van oude ambachten, marktkramen, visserskoren en traditionele klederdracht. Op goede dagen als het weer meezit, verwacht de organisatie tienduizend bezoekers per dag in het pittoreske centrum van het dorp.