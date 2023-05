Dit is waarom een traumahelikopter bijna nooit een patiënt meeneemt

Vijftien grote karpers en een meterlange paling: vijvers in Baarn leeggevist

Het water aan de oostkant in Baarn is donderdag leeggevist en de vissen verplaatst naar water bij Eemdijk. Dit ter voorbereiding van baggerwerkzaamheden, om de vissen te beschermen. Het bedrijf OAB Nederland doet dit in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe.