Dit jack van Igmar Felicia wil heel Amersfoort hebben

Racisme, exotisme en 'white privilege': We gaan het hebben over (kroes)haar

18:53 We gaan het hebben over haar gaat over... haar. Kroeshaar om precies te zijn. Maar eigenlijk gaat deze theatervoorstelling, die zich richt op middelbare scholieren, over racisme. De show is 11 februari te zien in Theater De Lieve Vrouw.