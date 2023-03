Dit vinden lezers ervan dat inwoners moeten dokken na verkoop parkeergarage: ‘Kwalijke uitglijder’

Je auto parkeren in Amersfoort is veel duurder geworden: híer ben je het goedkoopst uit

Parkeren op straat is in Amersfoort de afgelopen vijf jaar fors duurder geworden. De kosten zijn tussen 2018 en 2023 toegenomen met 26 procent naar maximaal 3,35 euro per uur. Hoe komt het dat parkeren steeds duurder wordt? En waar kun je nog wél goedkoop parkeren? Wij hebben de zes goedkoopste plekken op een rij gezet.