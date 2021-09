Dit zeggen royaltydeskundigen over Paleis Soestdijk: ‘Het is ouwe troep maar slopen? Nee, nee, nee!’

Erfgoedhistoricus Knoop: ,,Momenteel kun je er niets mee, je kunt er niet eens wonen. Het is een toneelfaçade.’’ Hoe komt dat dan? Knoop: ,,De afgelopen tweehonderd jaar is er eigenlijk weinig gebeurd. En vrijwel helemaal niets in de tijd dat koningin/prinses Juliana en prins Bernhard hier woonden. De kachel bleef altijd aanstaan als ze op vakantie waren en dan werden er gauw enkele hoognodige klusjes door het personeel verricht. In het bos mocht geen boom gerooid worden van Juliana. In 2004 ruimde de familie, die het paleis afschuwelijk vond, de gebouwen grondig uit.’’