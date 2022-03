Dode vos met vogelgriep op landgoed Den Treek: ‘Houd hond aan de lijn’

Barneveld­se kippenboe­ren houden de adem in; alleen al in Nijkerk dagelijks meer dan tien griepvo­gels

Dagelijks vindt de dierenambulance alleen al in de polder van Nijkerk tien tot vijftien zieke of dode vogels. Geveld door vogelgriep. Ook in Bunschoten was het woensdag raak. Onder pluimveehouders in Barneveld stijgt intussen de spanning, met een uitbraak in buurgemeente Ede. ‘Hopelijk mogen we binnen drie dagen onze eieren weer vervoeren.’

26 januari