Dodelijk slachtoffer uit Barneveld (18) van bootongeluk Strand Nulde voer op een bierboot

De boot waarop een vriendengroep uit Barneveld voer toen één van hen klem kwam te zitten in de schroef en later overleed, is een zogenaamde partysloep. Aan boord is een tapinstallatie aanwezig. De politie bevestigt dat er aan boord een bierpomp is ingebouwd, maar doet geen mededelingen of er blaastesten zijn afgenomen.