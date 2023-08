Doek gevallen voor bluesfestival: ‘Gemeente en horeca hebben waarschijnlijk liever Jantje Smit’

Karakteris­tiek entreege­bouw van kerkhof in Baarn het toneel voor nieuwe jeugdserie: hoofdin­gang gesloten

De begraafplaats in Baarn is op werkdagen tussen 15 en 30 augustus het terrein voor de opnames van een nieuwe jeugdserie voor NPO Zapp. De hoofdingang van de rustplaats aan de Wijkamplaan is daarom tijdelijk afgesloten.