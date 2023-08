Dol op onze stad én fashion? Diggy Dex brengt Amersfoorts T-shirt uit

Deze christelij­ke boekwinkel in Voorthui­zen houdt zich wél staande: ‘Vrijwilli­ger zelfs op de wachtlijst’

Er zijn in Nederland steeds minder christelijke boekhandels. Maar de winkels die er zijn doen het ‘lang niet allemaal zo slecht’, zegt de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boekenvak. ,,Het is niet per se zo dat er ook zoveel minder christelijke boeken worden gekocht of gelezen. Alleen misschien anders.”