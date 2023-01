Dominante vrouwtjeswolven uit DierenPark Amersfoort krijgen nieuw onderkomen in buitenland

Amersfoort­se sneeuwuil overleefde vijf weken vrijheid: ‘Luikje van zijn jachtin­stinct is opengegaan’

Kan een sneeuwuil die in gevangenschap is opgegroeid, en dus nooit heeft leren jagen, in het wild overleven? Uilenkenners kijken ervan op. Dierenpark Amersfoort was donderdag zelfs verbaasd dat een 1-jarige sneeuwuil, die op 15 november ontsnapte uit zijn kooi, na vijf weken levend en wel gevonden is in Noord-Brabant.

30 december