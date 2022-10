Doodslag en vernielingen: het leek wel oorlog in het Amersfoort van 1572, het ‘rampjaar’

TOEN EN NU In deze Amersfoort­se fabriek werd in 1917 al een alcohol­vrij biertje gebrouwen

Een typetje van cabaretier Paul van Vliet vroeg voortdurend: ,,Vragen? Geen vragen.’’ Dit zou het motto kunnen zijn van een nieuw boek over de Phoenix Brouwerij door Onno Kleefkens. Alles, maar dan ook alles wat je maar over dit bedrijf zou willen weten, is hierin te vinden.

12 oktober