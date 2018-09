Doodzieke Leusdenaar (61): ‘Defensie liet ons vierkant verrekken’

De Amersfoorter kreeg tumoren op vijf plaatsen in zijn lichaam en leeft in geleende tijd. Maar is, misschien wel daarom, strijdbaar genoeg om zijn werkgever voor de rechter te slepen. Want ze hebben hem en zijn collega’s vierkant laten verrekken, vindt Koos. De helft van de jongens van toen is er niet meer. Hij doet het ook voor hen.