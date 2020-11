Doodzieke Miranda (54) uit Amersfoort krijgt serenade van Stef Bos: ‘Ik weet niet hoelang ik nog heb’

column Nienke: ‘Ik denk dat veel leerlingen van het Van Lodenstein toleranter zijn dan hun ouders of schoollei­ding’

12:18 Daar loop ik als 16-jarige scholier voorop in een optocht tegen kruisraketten. Ik houd een vlag vast met een getekende raket en draag een sjaal met regenboogkleuren. De foto staat in de krant van 6 november 1985. Het was de tijd dat een regenboog louter een mooi natuurverschijnsel was.