Doorbraak: eíndelijk krijgen Sovjetsoldaten op ereveld een naam, dankzij geheime Russische documenten

Volgens directeur Remco Reiding van de stichting is dat een grote doorbraak in het onderzoek naar wie er allemaal op het ereveld begraven liggen.



Lange tijd waren de documenten in kwestie geheim. Nu krijgt hij ze toch toegestuurd door de geheime dienst of staatsarchieven in Rusland en andere voormalige Sovjetrepublieken. Gegevens opvragen doet Reiding al meer dan twintig jaar, maar informatie is soms geheim of alleen beschikbaar voor familie. Maar wie die familieleden zijn, is vaak een raadsel. Want van de meeste soldaten op het ereveld is niet bekend wie ze zijn. En juist het ingewikkelde proces van identificatie van soldaten kost het meeste werk. Nabestaanden vinden, dat komt pas ná de identificatie.