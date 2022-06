Dorpsfeest Hoogland kan weer plaatsvinden en deze artiesten gaan de feesttent op zijn kop zetten

Wat ze in Soest kunnen, kunnen we in Amersfoort ook, denkt deze partij: kabelgoot­te­gels in de stoep? Doen!

Goed voorbeeld doet volgen, dachten ze bij GroenLinks in Amersfoort. En daarom pleit deze partij ervoor om, in navolging van Soest, kabelgoottegels in de stoepen te plaatsen, zodat passanten niet langer struikelen over stekkers en laadpalen.

14:35