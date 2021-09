Drama misbruik bij Maranathakerk compleet; 'Verdachte maakte ook kinderporno’

Twintig jaar later moet Gert U. alsnog de cel in omdat hij zijn nichtje misbruikte: ‘Eindelijk gerechtig­heid’

12 oktober De 49-jarige Gert U. uit Hoogland (Amersfoort) is in hoger beroep alsnog veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het misbruiken van zijn nichtje, nu ruim twintig jaar geleden. De rechtbank in Utrecht sprak hem in 2018 nog vrij wegens gebrek aan bewijs.