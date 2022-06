Dramatische teruggang in het aantal roofvogels dit jaar: overal niet uitgebroede eieren en dode vogels

Bouwen bij de landmacht? Soest rekent er al op, maar Defensie houdt nog een flinke slag om de arm

Komt er nieuw militair terrein beschikbaar in het gebied tussen Soesterberg en Leusden als bedrijventerrein, voor windmolens en zonnevelden of zelfs voor huizen? De nieuwe coalitie in Soest rekent er al min of meer op, maar Defensie houdt nog een flinke slag om de arm.

