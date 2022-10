Drie katapulten, twee bijlen én een vuurwapen: handhavers vinden gekste dingen bij controle in bos

Column Peter Visee over slechte verliezer Jeroen Peters: ‘Ik heb zelfs medelijden met zijn vrouw’

Het was begin februari, zaterdagochtend vroeg. Ik had amper koffie gezet of de telefoon ging. Jeroen Peters aan de lijn. Hij had net mijn stukkie gelezen. Daarin voorspelde ik dat Woudenberg het waarschijnlijk niet zou redden in de eerste klasse. Nou, dan moet je hem hebben. Peters nam het direct voor zijn jongens op en zei dat hij er met z’n cluppie niet uit zou kukelen.

