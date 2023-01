Drie mannen aangehouden voor steekpartij op terrein Zon & Schild in Amersfoort

Rob (69) geeft les aan vrouwen die de Nederland­se taal willen leren: ‘Ik zit met de hele wereld aan tafel’

Is een onderbroken streep familie van de onderbroek? Met dit soort op het oog vreemde vragen wordt Rob Jasperse (69) uit Amersfoort geconfronteerd tijdens zijn lessen aan buitenlanders die de Nederlandse taal beter willen beheersen. ,,Ik was de eerste man die in het vrouwenbolwerk kwam.’’

29 december