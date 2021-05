Drie mannen gezocht die inwoner van Soest wilden vermoorden

VIDEO Stenen, stokken en stalen pijpen: Police for Freedom hield gewelddadi­ge protest­mars tot laatst geheim

9:29 Als burgemeester Luteijn eerder had geweten van de onaangekondigde protestmars in Barneveld, had de politie zaterdag meer én beter voorbereide manschappen op de been kunnen brengen tegen de groep van vijftig tot tachtig gewelddadige demonstranten met stenen, stokken en stalen pijpen.