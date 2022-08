Drie ongelukken met motoren in één middag, motorrijder op A1 zwaargewond naar ziekenhuis

liveblog TERUGLEZEN | Wieler­feest in Utrecht compleet met winst van Jum­bo-Vis­ma en rode trui voor Gesink

Na een spectaculaire ploegenpresentatie in het centrum van Utrecht op donderdag, is het vandaag tijd voor het echte werk: de eerste etappe van La Vuelta. De ploegentijdrit (23,2 km) met start en finish op het Jaarbeursplein begint om 18.30 uur. Blijf in dit liveblog op de hoogte van alle ontwikkelingen op en langs het parcours.

19 augustus