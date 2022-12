Drie scholen in regio sluiten zich aan bij initiatief om tekort aan christelijke leraren terug te dringen

Wens van vele Bunschoten­se jongeren gaat in vervulling: nieuwe skatebaan in aantocht

De aanleg van de nieuwe skatebaan aan de Bikkersweg in Bunschoten is begonnen. Daarmee gaat de wens van vele Bunschotense jongeren in vervulling. Naar verwachting is de skatebaan eind februari 2023 klaar.

1 december