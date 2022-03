Droger vat vlam in Barneveld: bewoonster naar het ziekenhuis

Een escape room spelen? Dat doe je anno 2022 niet meer in een kamer, maar met een VR-bril op

Fysiek uit een escaperoom ontsnappen? Dat is zó 2021. Vandaag de dag doe je dat virtueel, met een VR-bril op je hoofd. ‘Je stapt in een virtuele wereld, die zo realistisch is, dat het even duurt voordat je doorhebt dat je in een spel zit.’

16 maart