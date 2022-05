Dronken of zonder rijbewijs op een deelscooter? Bovenop de ‘echte’ boete rekent verhuurder 500 euro

De politie controleerde het afgelopen weekend op alcoholgebruik in het verkeer en kwam tot 'het trieste resultaat’ van dertien benevelde bestuurders. Negen van hen waren dusdanig onder invloed, dat hun rijbewijs werd ingevorderd. Eén had drugs gebruikt.

Amersfoort walhalla voor deelvervoer: in de lente kun je kiezen uit 1200 fietsen, brommers of scooters

Duur ritje

Zo rekent Go Sharing, met een flink aantal deelscooters in Amersfoort, 500 euro voor de gebruiker op wiens naam de rit geregistreerd staat, als de bestuurder dronken is of zelf geen rijbewijs heeft. De politie legt daarvoor contact met het verhuurbedrijf. Die blokkeert dan bovendien het account van de klant. ,,Al met al is dit een erg duur ritje op zo’n scooter wanneer je geen rijbewijs hebt", concludeert de politie in een Facebookbericht.