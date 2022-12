Dronken persoon bijt van zich af bij aanhouding, agent gewond

Chauffeurs leerlingen­ver­voer leggen werk neer, en dat leidt tot grote zorgen: ‘Impact op leerlingen is groot’

De J.H. Donnerschool in De Glind vreest voor lege klaslokalen. Chauffeurs die het leerlingenvervoer van een aantal grote taxibedrijven verzorgen, leggen woensdag 24 uur het werk neer. Of de leerlingen van de school voor speciaal onderwijs in De Glind het klaslokaal bereiken is dus nog maar de vraag.

29 november