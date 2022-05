Droom van valkenier Jeroen spat uiteen: na vijf jaar wachten mag hij toch geen roofvogelpark openen

TOEN EN NU Wat was ‘de waarheid’: 30.000 of 90.000 bezoekers op Zomerfeest in Birkhoven?

Waarover schreven Amersfoortse kranten 25, 50, 75 en 100 jaar geleden? Vandaag: gedoe over het aantal bezoekers van het communistische zomerfeest op 7 september 1947 in Amersfoort, een initiatief van De Waarheid. De organisatie repte over 90.000 bezoekers, de gemeente telde er zo’n 32.000. Is Amersfoort een paar duizend euro aan vermakelijkheidsbelasting misgelopen?

18 mei