Drugsdealer in Amersfoort moet naar ziekenhuis om pijltje stroomstootwapen te laten verwijderen

Deze peperdure drone ziet van 50 meter hoogte ieder eitje in het gras: ‘Vogels nog beter beschermen’

Een drone die op 50 meter hoogte zelfs een vogelei kan signaleren: met hagelnieuwe, peperdure en geavanceerde techniek is dat sinds kort mogelijk in de weilanden van Eemland, als één van de eerste vogelgebieden in Nederland. ,,Dit betekent een enorme verbetering in het beschermen van weidevogels’’, zegt Wilhelm Bos, een van de mannen die hem gaat besturen, trots. ,,Het is echt een mega-impuls.’’

13:00