Drugsdealer op heterdaad betrapt, politie zoekt 'huilende’ klant in Bunschoten

,,De klant besloot echter het gevecht met de wijkagent aan te gaan. Tijdens de worsteling die ontstond spoot de agent pepperspray in zijn gezicht, maar de man wist toch te ontkomen”, zegt Hogeveen.



De politie zette een zoekactie naar de verdachte op touw. Ook werd via Burgernet het publiek opgeroepen uit te kijken naar een blanke man van 45 tot 50 jaar oud, ongeveer 1.76 meter lang met een mager gelaat en blauwe bovenkleding en spijkerbroek. Hij is nog niet gevonden. ,,Dus als iemand in Bunschoten een huilende man ziet lopen, zijn wij uiteraard zeer geïnteresseerd", aldus Hogeveen.