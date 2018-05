Wie van Soester tweeling is de mooiste?

Een duivels dilemma voor de jury. Wat ook niet meehelpt, is dat hun stemmen identiek zijn. Ook hun kleding- en make-upstijl verschillen nauwelijks. De jury staat voor een loodzware taak te kiezen wie van de twee de mooiste is. Samen meedoen als één kandidaat mocht namelijk niet.

Er zijn een paar punten die hen onderscheiden. ,,Kyara heeft een wat ronder gezicht. Innerlijk verschillen we ook wel een beetje. Ik ben stoerder dan zij'', vindt Demy. De verschillen worden voor de rest door originele kledingkeuze en de visagie bepaald. ,,We hebben maar besloten niet dezelfde bikini en jurk aan te trekken.''

Slaande deuren

De concurrentiestrijd leidt in huize Balk nog niet tot slaande deuren. ,,Ik wil natuurlijk heel graag winnen, maar als Kyara er met de eerste prijs vandoor gaat, ben ik heel trots op haar'', zegt Demy. ,,En ik op haar'', zegt Kyara er meteen achteraan.

Demy en Kyara staan niet bepaald voor het eerst op de catwalk. De tweelingzussen hebben met hun 16 jaar al een bescheiden modellencarrière achter de rug. Ze werden op hun 12de voor het eerst gescout. Daarna werden ze al gauw door meer bureaus voor modellenwerk gevraagd. De schoonheidsverkiezing Miss Teen of Utrecht lijkt hen het ideale opstapje om bekend te worden. Modellenbureaus kijken met veel belangstelling naar de verrichtingen van de jonge schonen. ,,Uiteindelijk willen we professioneel model worden'', zeggen de twee in koor.